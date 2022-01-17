Расписание матчей казахстанцев на Australian Open: дебют молодого Скатова и дерби Рыбакина - Дияс

Во вторник, 18 января, в Мельбурне пройдет второй игровой день Australian Open-2022. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию анонс и расписание матчей казахстанцев на завтра.

Завтрашний день будет состоять из второй части одиночных игр первого круга как среди женщин, так и мужчин. Первым же запуском на 12-м корте казахстанский дебютант Тимофей Скатов сыграет с другим счастливчиком квалификационного турнира - словаком Норбертом Гомбошем.

Встреча между 20-летним Скатовым, занимающим 255-е место в мировом рейтинге, и 31-летним Гомбошем, который находится на 117-й строчке, начнется в 06:00 по времени Нур-Султана.

Это будет первая встреча между ними. Оба на прошлой неделе прошли через три матча в рамках квалификации. Скатов выиграл все три встречи, не проиграв ни сета. Суммарно уроженец Петропавловска затратил на квалификационные баталии 4 часа и 46 минут.

У Норберта все было куда сложнее. Во всех трех матчах он играл решающие сеты, в двух случаях вовсе вырывая победы на тай-брейках в концовке. 8 часов и 21 минуту он затратил на эти три игры, почти в два раза больше времени, чем его соперник.

В 11-й раз в карьере Гомбош сыграет в основных сетках турниров "Большого шлема", и в третий раз на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне он еще ни разу не выходил во второй круг, а на "Больших шлемах" в целом один раз вышел в третий раунд "Ролан Гаррос". Каким бы ни был результат, на Australian Open гарантированно появится один из дебютантов стадии 1/32 финала.

Вторым запуском на 13-м корте сыграют друг с другом две казахстанские теннисистки - Елена Рыбакина (12) и Зарина Дияс. Первое дерби между ними пройдет сразу после окончания французского противостояния Уго Умбер (29) - Ришар Гаске. Начало - ориентировочно в 08:00.

28-летняя Дияс занимает 108-ю строчку в рейтинге, в то время как 22-летняя Рыбакина идет на 12-м месте в мировой классификации. Для обеих лучшим достижением в Мельбурне является выход в третий круг. Рыбакина добралась до этой стадии единственный раз в 2020-м, а Дияс четырежды - в 2014-15 и 2020-21 годы.

Всего для Дияс это уже восьмой турнир в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, для Рыбакиной - лишь третий, но в силу возраста.

Отметим, что Зарина в этом году не сыграла ни одного матча. Что касается Елены, то она дошла до финала в Аделаиде, где уступила лишь первой ракетке мира Эшли Барти, а также поучаствовала на соревнованиях в Сиднее, где разгромила действующую чемпиону US Open Эмму Радукану, а затем снялась с турнира.

Дияс и Рыбакина вместе выступают за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг. Победительница матча останется последней представительницей страны в женском одиночном разряде Australian Open-2022.

Напомним, что первый игровой день подарил казахстанским болельщикам лишь одну победу усилиями Александра Бублика. Что касается Михаила Кукушкина и Юлии Путинцевой, то свои встречи они проиграли.

Ранее стало известно, что одна из главных конкуренток Рыбакиной снялась с турнира из-за травмы.

Фото: ATP Challenger Tour (1), Olympics (2), Australian Open (3), WTA Sydney (4)©️