Первая ракетка Казахстана одержал волевую победу на старте Australian Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не без труда преодолел барьер стартового раунда Australian Open-2022. Ему удалось сломить сопротивление соперника лишь в четырех сетах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний теннисист, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, в первом круге соревнований встретился с 25-летним американцем Эрнесто Эскобедо (141). Интересно, что Эскобедо чудом попал в основную сетку первого турнира "Большого шлема" 2022 года.

Дело в том, что Эскобедо проиграл в финале квалификационного турнира и уступил другому казахстанцу Михаилу Кукушкину - 4:6, 7:5, 5:7. Но из-за того, что первоначальный соперник Бублика снялся с соревнований, шанс показать себя еще раз выпал именно Эрнесто.

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты и завершился победой казахстанца со счетом 3:6, 7:6(5), 6:3, 6:3. Отметим, что во втором сете Александр проигрывал с брейком со счетом 3:5, но сумел переломить ход встречи и не дать противнику уйти в отрыв по сетам.

Это была первая очная встреча между ними. Бублик наколотил 30 эйсов, допустив при этом 11 двойных ошибок. На счету Эскобедо три подачи навылет и пять ошибок при вводе мяча в игру. Александр набрал 82 активно выигранных мяча при 67 невынужденных ошибках. Четыре раза казахстанцу удалось оформить брейк.

Во втором круге Бублик сыграет с 17-й ракеткой турнира Гаэлем Монфисом. В сентябре 2020 года они уже играли на "Ролан Гаррос", и тогда в четырех сетах победу одержал казахстанец.

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