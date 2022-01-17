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Топ-10 ближе? Главная конкурентка Рыбакиной снялась с Australian Open

Топ-10 ближе? Главная конкурентка Рыбакиной снялась с Australian Open
©WTA Sydney
Новости спорта Теннис WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер, являющаяся десятой ракеткой мира, вынужденно снялась с первого турнира "Большого шлема" в новом году Australian Open. Ввиду этого она потеряет 375 рейтинговых очков и у казахстанки Елены Рыбакиной будут шансы обойти Жабер и ворваться в первую десятку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летняя Жабер была в списке участниц Открытого чемпионата Австралии и даже успела узнать свою соперницу по стартовому раунду. Но из-за травмы спины, которая беспокоила Онс еще с прошлой недели, она была вынуждена отказаться от участия в мельбурнских стартах.

Ее место в турнирной сетке заняла румынка Ирина Бара, изначально не сумевшая пройти через квалификацию. Но чудо не помогло, ведь в стартовом круге она все равно проиграла испанке Нурие Парризас Диас - 3:6, 1:6.

В прошлом году Жабер добралась в Австралии до третьего круга, а за год до этого - аж до четвертьфинала. Поэтому она уже точно потеряет 375 рейтинговых очков. Это может лишить ее места в топ-10. Теперь в плане этой конкуренции ей угрожают сразу несколько теннисисток, среди которых россиянка Анастасия Павлюченкова (11), казахстанка Рыбакина (12) и дебютирующая в Мельбурне британка Эмма Радукану (18).

Топ-10 ближе? Главная конкурентка Рыбакиной снялась с Australian Open. Фото 1

В Live-рейтинге Рыбакина отстает от Жабер на 480 очков, а также опережает менее чем на сотню Радукану и Павлюченкову. Самой Елене необходимо дойти как минимум до полуфинала и это только, чтобы обойти в рейтинге Жабер. Не исключено, что это не поможет казахстанке сохранить преимущество над Павлюченковой или Радукану. 

Так или иначе, первой ракетке Казахстана необходимо показывать хорошие результаты на Australian Open. Пока ее лучшим достижением на кортах "Мельбурн-Парка" является выход в третий круг в 2020 году. 

Напомним, что в первом раунде одиночного турнира Рыбакина встретится со своей соотечественницей Зариной Дияс, вместе с которой она выступает за сборную Казахстана.

Также у Рыбакиной намечается дерби в первом круге пары. Вместе с испанкой Паулой Бадосой она скрестит ракетки с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и казахстанкой Анной Данилиной.

Топ-10 ближе? Главная конкурентка Рыбакиной снялась с Australian Open. Фото 2

Ранее в женском одиночном разряде сенсационно проиграла Юлия Путинцева. В мужском турнире казахстанцев успел порадовать Александр Бублик.

Фото: WTA Sydney©️

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теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Тунис Дияс Зарина Australian Open Австралия Путинцева Юлия Бублик Александр

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