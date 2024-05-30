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Звездный десант и проклятие Ролан Гаррос: факты и трансляция матчей 5-ти казахстанцев

Звездный десант и проклятие Ролан Гаррос: факты и трансляция матчей 5-ти казахстанцев
©Ролан Гаррос

Сегодня, 30 мая, на кортах Ролан Гаррос в Париже (Франция) проведут свои матчи сразу пять представителей Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о намечающихся противостояниях и прямой трансляции игр.

Символично, что в пятый игровой день Ролан Гаррос сыграют пять казахстанцев. Изначально этого не должно было случиться, но капризная погода столицы Франции внесла серьезные корректировки в расписание игр, и в итоге большая часть встреч, запланированных на 29 мая, была перенесена на 30 число.

Путинцева остановит экс-вторую ракетку мира?

Первым запуском на восьмом корте сыграет вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№39). Ее соперницей будет теннисистка, располагающаяся ровно на 100 позиций ниже в мировой табели о рангах - испанка Паула Бадоса (№139), которая два года назад была второй в мире.

29-летняя Юлия и 26-летняя Паула играли друг с другом трижды, и пока удачливее испанка - 1:2. Но, во-первых, все матчи состоялись в 2021-2022 годах, а во-вторых, на грунте они пересекутся впервые, а это, в большей степени, стихия казахстанки.

За Путинцеву говорит и то, что она в первом круге провела на корте всего 56 минут, разгромив экс-третью ракетку мира американку Слоан Стивенс (№35) - 6:1, 6:2. Бадоса на этой же стадии за два часа и восемь минут одержала волевую победу над британкой Кэти Бултер (№28) - 4:6, 7:5, 6:4.

Теперь их обеих ждет еще одна серьезная проверка. Стоит отметить, что лучшим результатом обеих на Ролан Гаррос является выход в четвертьфинал, причем Юлия достигала этого дважды (2016, 2018). Этот матч начнется в 14:00 по казахстанскому времени (если не вмешается дождь, так как корт без крыши). Его можно будет посмотреть в прямом эфире здесь

Шевченко против одного из главных героев первого круга

23-летний казахстанец Александр Шевченко (№59) получил матч на третьей по значимости арене турнира - корте имени Симоны Матье. Хоть она и выделяется видом, крыши там тоже нет, поэтому не исключен форс-мажор.

Сыграет на топовой арене Шевченко по той причине, что противостоять ему будет один из любимцев местной публики - француз Корентен Муте (№79). 25-летний теннисист стал одним из главных героев первого круга. Ведь на этой стадии он остановил набравшего отличный ход чилийца Николаса Джарри (№19) - 6:2, 6:1, 3:6, 6:0.

Шевченко же в понедельник помучился в матче с россиянином Асланом Карацевым (№82) - 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4. Но на восстановление после такого тяжелого матча у него было два полных дня, поэтому надеемся, что Александр готов на все 100 процентов.

Муте играет в основной сетке Ролан Гаррос в седьмой раз, а его лучшим результатом является третий раунд в 2019-м. Теперь он хочет как минимум повторить данное достижение. Однако у Шевченко свои цели. Он второй раз играет в Париже, и вновь добрался до второго раунда. Теперь он настроен на новый личный рекорд.

Стоит отметить, что теннисисты играли друг с другом в 2022 году на грунтовом турнире в Польше. Тогда Муте одержал уверенную победу - 6:4, 6:2. Новый матч между ними начнется ориентировочно в 15:35, они выйдут на корт по окончании встречи между Хубертом Хуркачем (№8) и Брэндоном Накашимой (№84), которые вчера не доиграли даже первый сет из-за дождя. Прямой эфир будет доступен по ссылке.

Рыбакина не станет изменять традициям? 

24-летняя Елена Рыбакина (№4) является главной надеждой отечественного тенниса. Сегодня она вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен (где, в случае дождя, есть крыша) сыграет во втором круге с Аранчей Рус (№50) из Нидерландов.

Эти теннисистки встречаются исключительно на "Больших шлемах". В 2018-м они сыграли в квалификации US Open, но тогда опытная Рус задавила юную казахстанку - 6:2, 6:2. А вот в 2022-м, в первом круге Ролан Гаррос, Елена не без труда, но взяла реванш - 6:1, 5:7, 6:2.

В первом круге обе не затратили много сил. Рыбакина за один час и 14 минут остановила бельгийку Грет Миннен (№85) - 6:2, 6:3. Рус вовсе сломила сопротивление экс-первой ракетки мира и трехкратной чемпионки "Больших шлемов" - немки Анжелик Кербер (№232) - 6:4, 6:3. Она провела на корте один час и 27 минут.

Рыбакина три года подряд относительно легко выигрывала матчи второго круга в Париже, не отдавая соперницам больше шести геймов. Сегодня она постарается продолжить традицию и добраться до третьего круга, где она останавливалась в предыдущие два года.

Для Рус Ролан Гаррос является лучшим "Большим шлемом". Именно здесь 33-летняя теннисистка в 2012 году дошла до 1/8 финала. Их матч с Рыбакиной начнется после окончания встречи между Миомиром Кецмановичем (№57) и Даниилом Медведевым (№5), ориентировочно в 16:00. Матч можно будет посмотреть на телеканале Eurosport 2, а также по этой ссылке.

Бублик остановит неудобного соперника и покончит с проклятьем Ролан Гаррос?

26-летний казахстанец Александр Бублик (№17) попытается впервые в карьере преодолеть стадию второго круга в Париже. Ранее он трижды добирался до второго раунда, но ни разу не проходил дальше. В соперниках у него будет 34-летний немец Ян-Леннард Штруфф (№41).

Сразу по двум причинам Штруфф неудобен Бублику. Во-первых, в счете личных встреч немец ведет - 3:1, хотя последний их матч, состоявшийся в прошлом году на травяном Галле (Германия), остался за казахстанцем. Во-вторых, для Яна-Леннарда это любимый "Большой шлем", где он дважды оказывался в 1/8 финала (2019, 2021).

В первом раунде Штруфф за 91 минуту одолел аргентинца Романа Андреса Бурручагу (№144) - 6:3, 6:2, 6:1. Бублику пришлось сложнее. Он затратил на корте два часа и 16 минут, а еще играл против хозяина корта Грегуара Баррера (№112). Но в итоге выиграл его в трех партиях - 6:4, 7:5, 6:3.

Зрителей ждет очень интригующий матч. Бублик находится на пике с точки зрения позиций в мировом рейтинге, но против него будет играть хороший грунтовик, в то время как сам он медленное покрытие не любит.

Матч между ними пройдет третьим запуском на пятом корте. Они выйдут на арену после окончания встречи между Кристиной Букшей (№20) и Элизабеттой Коччаретто (№51), примерно в 17:15. В прямом эфире матч можно будет посмотреть здесь

Данилина начнет турнир против одних из фаворитов

Казахстанка Анна Данилина (№57 в паре) станет первой представительницей Казахстана на Ролан Гаррос-2024 в парном разряде. Ее партнершей в Париже будет китаянка Сюй Ифань (№50 в паре). 

В первом круге они сыграют с сильным дуэтом - американкой Коко Гауфф (№21 в паре) и чешкой Катериной Синяковой (№11 в паре). Они получили пятый номер посева от организаторов соревнований.

Данилина никогда не добивалась больших успехов на Ролан Гаррос, дойдя лишь до второго круга в парном разряде. Что касается Сюй, то она трижды играла в четвертьфинале. Гауфф в 2022-м доходила до финала в паре, а Синякова дважды поднимала кубок над головой (2018, 2021).

Матч между двумя дуэтами пройдет четвертым запуском на восьмом корте. Они выйдут на арену примерно в 18:00, по окончании встречи между Фабио Фоньини (№93) и Томми Полом (№14). Трансляцию можно будет найти здесь.

Отметим, что помимо перечисленных игроков, на Ролан Гаррос выступит Александр Недовесов (мужской парный разряд). Кроме того, Бублик и Шевченко составят дуэт в паре, а у женщин в паре сыграет Путинцева.

Ролан Гаррос-2024 будет идти две недели и завершится 9 июня. На этих же кортах в июле-августе пройдут матчи Олимпийского теннисного турнира.

Фото: X/gasparlanca©️

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