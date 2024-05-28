Определилась следующая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос

Нидерландская теннисистка Аранча Рус, являющаяся 50-ой ракеткой мира, сыграла свой первый матч на Открытом чемпионате Франции в Париже, передает Vesti.kz.

На стадии 1/64 финала Ролан Гаррос спортсменка встретилась на корте с немкой Анжеликой Кербер, являющейся 232-ым номером WTA. В итоге теннисистка из Нидерландов одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Игра продлилась один час и 27 минут.

Отметим, что Кербер является трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема и также бывшей первой ракеткой мира.

В свою очередь, Рус выигрывала турнир серии "Большого шлема" среди юниоров.

В 1/32 финала Аранча сыграет с четвертой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в своей первой игре была сильнее бельгийки Греет Миннен в двух сетах.