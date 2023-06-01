Прямая трансляция матчей Рыбакиной и еще четырех казахстанцев на "Ролан Гаррос"

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Новости спорта Теннис
Сегодня 11:27
©"Ролан Гаррос"

На Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос" в Париже (Франция) продолжают свои выступления пять казахстанских теннисистов. Каждый из них проведет очередной матч уже в рамках сегодняшнего игрового дня. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему внимание расписание их встреч на четверг.

Если в мужском одиночном разряде никого из казахстанцев не осталось еще позавчера, то в женской части есть две представительницы. Еще по два игрока продолжают соревноваться в женском и мужском парных разрядах. 

Первой из казахстанцев на корт сегодня выйдет четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Она проведет матч второго круга с чешкой Линдой Носковой. Это будет первая очная встреча между 23-летней казахстанкой и 18-летней Носковой. 

В первом круге Рыбакина одолела другую юную представительницу Чехии 16-летнюю Бренду Фрухвиртову - 6:4, 6:2. Носкова на этой же стадии оставила за бортом турнира черногорку Данку Ковинич. Теперь четвертая и 50-я ракетки мира оспорят путевку в 1/16 финала соревнований.

У обеих теннисисток самые приятные воспоминания о "Ролан Гаррос" наверняка хранятся с 2021-го. Тогда Елена добралась до 1/4 финала в двух разрядах, а Линда стала чемпионкой турнира среди юниоров. В 2022 году чешка дебютировала в основной сетке взрослого "Ролан Гаррос", пробившись через квалификацию. Однако в первом же круге проиграла британке Эмме Радукану в упорном трехсетовом матче. 

Противостояние Рыбакиной и Носковой начнется в 15:00 по времени Астаны. Оно пройдет первым запуском на арене имени Сюзанн Ленглен. Матч в прямом эфире покажет один из двух телеканалов Eurosport. Также трансляция будет доступна по этой ссылке

Третьим запуском на четвертом корте свой матч первого круга в мужском парном разряде проведет Александр Бублик. Лучший теннисист страны уже вылетел из одиночки, но в паре сыграет в дуэте с венгром Мартоном Фучовичем, который накануне уступил в одиночке Новаку Джоковичу.

Соперниками казахстанско-венгерского тандема будут 12-е сеянные - нидерландец Матве Мидделкоп и немец Андреас Мис. Отметим, что лучшим результатом Александра в парном разряде Открытого чемпионата Франции является выход в финал в 2021 году. Матч начнется ориентировочно в 18:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Четвертым запуском на восьмом корте свой второй матч на "Ролан Гаррос"-2023, но первый в женском парном разряде проведет Анна Данилина. Вчера она проиграла в игре первого круга смешанного разряда (микста), но теперь постарается реабилитироваться в женской паре.

Вместе с венгеркой Тимеей Бабош она встретится с румынкой Моникой Никулеску и японкой Макото Ниномией. Для Данилиной это второе по счету выступление на парижском "Большом шлеме" - в прошлом году она добралась до второго круга в паре. Эта встреча начнется примерно в 18:55 по астанинскому времени. Прямой эфир вы можете посмотреть по этой ссылке.

Четвертым запуском на девятом корте матч второго круга мужского парного разряда проведет Александр Недовесов. Вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой он сыграет против уругвайца Ариэля Беара и чеха Адама Павлашека

В первом круге турнира Недовесов и Рейес-Варела стали авторами волевой победы. Теперь они постараются пробиться в 1/8 финала соревнований. Матч начнется ориентировочно в 19:30. Теннисисты появятся на корте после окончания одиночной встречи между Гвидо Пельей и Тьяго Сейбот Уайлдом. Ссылка на прямую трансляцию появится тут

Примерно в это же время на 12-м корте матч первого круга в женской паре проведет Юлия Путинцева. Она уже успела провести две игры в одиночном разряде и пробиться в третий круг. Теперь она начнет выступления и в паре.

Вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой она сыграет с китайско-тайваньским дуэтом Ван Синьюй и Се Шувэй. Эта встреча начнется примерно в 19:30. Прямая трансляция будет доступна ближе к началу игры по этой ссылке

Желаем удачи всем казахстанским спортсменам!

Фото: "Ролан Гаррос" (1,2,4), Internazionali BNL d'Italia (3)

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Метки:
теннис теннис большой WTA Ролан Гаррос Франция Париж ATP Рыбакина Елена Казахстан Бублик Александр Недовесов Александр Данилина Анна Путинцева Юлия Джокович Новак

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