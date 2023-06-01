Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде проиграла на старте "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Анна Данилина выступила в миксте на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летняя казахстанка выступила в смешанном разряде с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. Им противостояла третьи сеянные мексиканка Джулиана Олмос и британец Нил Скупски. Встреча завершилась в пользу соперников Данилиной и Гонсалеса - 6:3, 6:2. Игра продолжалась 57 минут.

В женском парном разряде Данилиной предстоит стартовать с первого круга. В дуэте с Тимей Бабош из Венгрии она сыграет против пары Моника Никулеску (Румыния)/Макото Ниномия (Япония).

Отметим, что в рейтинге женского парного разряда WTA Данилина занимает 25-е место.

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