Казахстанец вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Александр Недовесов преодолел первый круг парного разряда на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.
36-летний казахстанец в дуэте с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой сыграл с 16-ми сеянными из США - Натаниэлем Ламмонсом и Джексоном Уитроу.
Встреча завершилась по итогам трех сетов - 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 45 минут.
Во втором круге Недовесов с партнером встретятся с парой в составе: Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).
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