Назым Кызайбай сделала заявление о женихе-иностранце

Трёхкратная чемпионка мира и бронзовая призёр Олимпиады-2024 казахстанка Назым Кызайбай ответила на вопрос о личной жизни. Спортсменка стала гостем программы "1001 түн", сообщают Vesti.kz.

Один из зрителей адресовал 32-летней Назым вопрос: правда ли, что она выходит замуж за иностранца?

"Не знаю, откуда люди это берут. Часто об этом спрашивают. Даже не знаю, что сказать (улыбается). Это покажет только время. И не признаю, и не отрицаю, ведь не знаешь, что завтра (будет). Должен ли он заниматься спортом? Нет, но пусть следит за собой", - сказала Кызайбай в эфире на телеканале Qazaqstan.