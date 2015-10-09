Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
На двукратного чемпиона мира Сабырхана жаловались за "избиения": откровение из семьи

На двукратного чемпиона мира Сабырхана жаловались за "избиения": откровение из семьи Махмуд Сабырхан. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

Чемпион мира-2025 Торехан Сабырхан ответил на вопросы своих болельщиков. В эфире программы "1001 түн" он рассказал и про ссоры со своим старшим братом в детстве - двукратным чемпионом мира Махмудом Сабырханом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный аккаунт программы.

"Дрался ли я в детстве с Махмудом? Мы не дрались, я только получал от него (смеётся). Всё-таки у нас пять лет разницы. У нас есть друзья, у которых разница с братьями в год - у них такое видели. Но я убегал от брата, плакал. Жаловался папе и маме", - рассказал Торехан.


Отметим, что 19-летний Торехан стал чемпионом мира в Ливерпуле (Англия) в весовой категории до 70 килограммов, а 24-летнему Махмуду не было равных в дивизионе до 55 килограммов.

Если для Сабырхана-младшего это первое золото на мировых первенствах, то старший брат уже становился лучшим в 2023 году в Ташкенте (Узбекистан).

