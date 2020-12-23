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Хоккеисты мимо Олимпиады, триллер в Лиге наций и мечты о еврокубках. Главные разочарования года в Казахстане

Также трудно было смотреть на досрочные поражения боксеров.

Хоккеисты мимо Олимпиады, триллер в Лиге наций и мечты о еврокубках. Главные разочарования года в Казахстане
Фото: Reuters©
Новости спорта Еще Около спорта
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Спорта без падений не бывает. И нам, болельщикам и любителям, время от времени с грустью приходится наблюдать за этим процессом, который проходит при прямом участии атлетов из Казахстана. Завершающийся 2020-й не стал исключением в этом плане.

Vesti.kz собрали все основные разочарования года.


Текущий сезон сам по себе является разочарованием. Одним большим, продолжительным разочарованием. Из-за пандемии он получился скомканным. Многие соревнования были отменены, перенесены, а некоторая часть спортсменов всего мира не смогла реализовать себя в 2020-м, в том числе и казахстанцы.

Главным минусом спортивного года можно считать перенос Олимпийских игр в Токио. Олимпиаду из-за всех негативных последствий пандемии было решено провести в 2021-м.

Так что цикл у атлетов продлился, планы поменялись и некоторое время царил настоящий хаос. Удалось ли адаптироваться к этому и выбраться из петли - покажут Игры. Пока же спортивный мир делает попытки вернуться в строй после вынужденной реанимации.



Наши атлеты начали год не так удачно, как хотелось бы. На домашнем квалификационном турнире, который принимал Нур-Султан, казахстанские хоккеисты лишились шансов выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заключительном матче подопечные (на тот момент) Андрея Скабелки уступили сборной Польши со счетом 2:3. Обе команды подошли ко встрече, имея в активе по две победы. И на кону стоял единственный пропуск дальше по отбору.

Поляки в итоге заняли первое место и вышли в финальную стадию квалификации на ОИ-2022. Казахстан же оказался за бортом главного старта четырехлетия.



На фоне провала хоккеистов не сильно удалось блеснуть и футболистам. Главным их стартом была Лига наций. И если изначально шансы на успех были весьма неплохие, то завершилась вся кампания настоящим триллером.

Казахстан играл в группе 4 Лиги С. В ней также были Албания, Беларусь и Литва. К сожалению, "выстрелить" сборной по футболу не удалось. Казахстан занял последнее место, набрав в шести матчах четыре балла.

Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы не вылететь в более низкий дивизион. А ведь еще буквально перед четвертым матчем наши футболисты боролись за лидерство в группе.



Тяжело смотреть было и на двух перспективных казахстанских профи-боксеров. И Али Ахмедов, и Мадияр Ашкеев относятся к числу тех, с кем связываются определенные надежды.

Однако оба потерпели досрочные поражения, причем с разницей практически в пару дней. Сначала угол Мадияра отказался от продолжения боя с американцем Чарльзом Конуэллом. 

А затем в нокауте оказался Ахмедов. Он проиграл в 12-м раунде титульного поединка против эквадорца Карлоса Гонгоры. На кону их противостояния стоял пояс чемпиона мира по версии IBO. 



На клубном уровне казахстанский футбол также оказался несостоятельным. "Астана" начинала сезон еврокубков в Лиге чемпионов. Правда, в престижном турнире команда не задержалась, вылетев после разгрома от "Динамо" (Брест) в Лигу Европы.

В ЛЕ страну представляли "Кайсар", "Астана", "Ордабасы", "Кайрат". Ни одному из клубов не удалось пробиться в групповую стадию, вылетев в стартовых раундах. Последним из завершил капитуляцию "Кайрат" - никаких нам еврокубков.



Не обошлось в этом году и громкого допингового скандала. Правда, ключевым героем ситуации стал не тяжелоатлет, а футболист - настоящая экзотика для наших мест.

Так, на время расследования от футбола отстранен не кто иной, как Бауыржан Исламхан. Капитан сборной провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", выступая в составе "Аль-Айна" (ОАЭ).

Ситуация еще не разрешилась. Игрок должен был сдать еще один тест в официально аккредитованной лаборатории. Азиатская конфедерация футбола (AFC) отстранила игрока от матчей до тех пор, пока он не прояснит причины попадания обнаруженного вещества в его организм.



Еще одним футбольным (и не последним) разочарованием стала молодежная сборная страны. Ей следовало занять второе место в группе во время отбора на Евро-2021, чтобы хоть как-то зацепиться за путевку на турнир.

Однако этого добиться не удалось. Причем в последнем матче кампании наша сборная уступила Фарерским островам, которые были явными аутсайдерами группы. Так что говорить о каких-то суперперспективах нет оснований.



Пассивно выступила и женская сборная по футболу. Она ужасно выступила также в отборе на Евро-2021. Казахстанские футболистки с нулем заняли последнее место в отборочной группе, пропустив 43 мяча и забив два гола.

В заключительном матче наша команда играла против Франции. Встреча завершилась со счетом 12:0 в пользу француженок. Эпично "хлопнули дверью".



Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Денис Уланов остался без медали чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике. Это стало главной сенсацией соревнований в весовой категории до 81 килограмма. Стоит сразу отметить, что штангист успешно выполнил пять попыток из шести. Однако его усилий не хватило для того, чтобы финишировать в тройке - он стал лишь четвертым.



Футбольная "Астана" после шестилетней гегемонии растеряла все свои позиции. Клуб не только не смог стать чемпионом, но и вовсе занял лишь третье место. Добавить сюда вылеты из ЛЧ и ЛЕ - и получится по-настоящему провальный сезон.



Разбавил футбольные неудачи Жалгас Жумагулов. Боец MMA не очень успешно дебютировал в главном мировом промоушене UFC. В рамках первого поединка он встретился с бразильцем Раулином Пайвой. 

Исход боя решили судьи. В качестве победителя они выбрали соперника Жалгаса. Однако мировые эксперты UFC не согласны с официальным судейским решением. Так, из 20 авторитетных знатоков ММА 16 посчитали победителем именно Жумагулова.

Такой вот список разочарований. Надеемся, что они все останутся в прошлом, будут сделаны выводы и спортсмены будут нас только радовать.

 

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