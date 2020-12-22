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Вместо титула - нокаут. На что рассчитывать Али Ахмедову после сенсационного поражения?

Попытка казахстанца стать чемпионом была пресечена в 12 раунде.

Вместо титула - нокаут. На что рассчитывать Али Ахмедову после сенсационного поражения?
Али Ахмедов. Фото: MatchroomBoxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Мало кто ожидал, что казахстанский боксер второго среднего веа Али Ахмедов (16-1, 12 КО) уступит в поединке за титул чемпиона мира. Однако это случилось. Причем он оказался в глухом нокауте практически на последней минуте напряженного боя.

На что теперь Ахмедов может рассчитывать и вернется ли он сильнее - в материале Vesti.kz.


Нокауты - явление частое в боксе. Другое дело, когда они случаются с одним из казахстанских боксеров, от которого ждут только больших побед и серьезных титулов.

В прошедшем поединке Ахмедова с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО) мало кто ожидал, что казахстанец окажется на настиле ринга. Он считался явным фаворитом, и сама интрига присутствовала разве что на бумаге - Ахмедов должен был уверенно разбираться с оппонентом.

Но этого не произошло. Хотя Али был близок к тому, чтобы пополнить короткий список чемпионов мира из Казахстана. Он вел на судейских карточках. Оставалось только грамотно и с осторожностью завершить финальный раунд. Ситуация же перевернулась реально с ног на голову.



Трудно было поверить, что Ахмедов реально оказался на канвасе. Пересматривая эпизод нокдауна, не получается уложить в голове, как он мог не заметить брешь в блоке, которую мастерски использовал для атаки Гонгора - классный апперкот.

Встать Али сумел. Он реагировал на традиционные действия рефери, давая понять, что в состоянии довести поединок до финального гонга. Оставалось ведь и правда не так много - пара минут. Позади куча раундов. Отличная для казахстанца первая половина встречи и менее успешная вторая.

Кстати, Ахмедов был дезориентирован уже после первого нокдауна. В момент, когда рефери вел отсчет, боксер пытался использовать канаты для опоры, но сделать это он так и не успел. Так что после этого можно было ожидать еще одной эффективной атаки эквадорца.

Поэтому больше всего удивило не второе падение (сам исход встречи реально шокировал), а то, что вновь был пропущен апперкот и вновь при идентичных условиях. Та же попытка прикрыть голову, та же брешь ниже перчаток, тот же хлесткий выстрел. Только на этот раз Ахмедов уже не встал. Для этого ему потребовалась помощь.

Боксер из Казахстана перед решающим моментом выглядел измотанным. Гоногора, проигравший стартовые раунды, подошел к чемпионским раундам более свежим и готовым атаковать. К тому же у Али появилось рассечение. Это только усложняло его положение.



И здесь хотелось бы отметить тот момент, что не только сам Ахмедов был не готов к поединку. Его угол также оказался не на высоте. Не было четкого руководства. Особенно в решающие моменты, когда требовалось только с осторожностью довести боксера до гонга.

Также есть огромные вопросы к физическим показателям Али. Очевидно, что он был нацелен на нокаут. Потому и само ведение поединка в разные эпизоды напоминало больше драку, нежели бокс. Плюс сомнительным решением выглядело взвинчивание темпа в 11-м раунде. Вот здесь стоило поэкономить, как сделал эквадорец.

Из слабых мест и упущений: отсутствие должного опыта, слабый угол, низкий уровень выносливости, попытка лезть "махаться", отличная работа Гонгоры (особенно хуки и апперкоты), отданная инициатива и слабая защита с большим количеством пропущенных ударов.

Ок, драка завершилась плачевно. Остается самое главное - восстановление. Понятно, что в ближайшее время мы вряд ли увидим Ахмедова на ринге. И здесь другой вопрос - каким он вернется на ринг?

Нокаут, особенно тяжелый, несет собой несколько отрицательных эффектов. Например, риск оказаться "пробитым". Это значит, что в будущем держать удар будет сложнее. Даже не сложнее, а хуже. И даже не самый опасный выстрел соперника может завершиться нокдауном. 



Самая же большая проблема связана с психологическими особенностями. Может появиться страх, неуверенность и так далее. Боксер даже сам этого не заметит, будет говорить о своей готовности биться с кем угодно. И лишь в самом бою это проявится.

Так что важно составить график восстановления. Здесь уже все пройдет под присмотром врачей, чтобы избежать негативных последствий тяжелых ударов. Команде же следует подобрать ближайших соперников не из элиты, чтобы вернуть стартовые кондиции, помочь выбраться из ямы.

Да, процесс не такой уж короткий. Однако важно позаботиться о спортсмене. И надеемся, что Ахмедов успешно пройдет "курс", вернувшись сильным и готовым к титулам. А на что потом рассчитывать?

Как минимум, крест на его карьере никто не ставит. Такое случается. А он ведь молод, полон сил и желания. GGG Promotions не оставляют его, а значит перспективы у боксера хорошие.

Полная картина станет ясна чуть позже, когда Ахмедов вновь выйдет на чемпионский бой. Тогда и можно будет судить о его профпригодности. Главное - вернуться здоровым, а титулы никуда за время реабилитации не денутся.

И, конечно, нужны правильные выводы и масштабная работа над ошибками. Каждая деталь должна быть проработана, проанализирована, принята во внимание. Надеемся, что он реально вернется сильнее и опытнее.

 

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Метки:
Ахмедов Али IBO

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