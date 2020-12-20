"Я вернусь сильнее". Ахмедов дал первый комментарий после поражения нокаутом

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО) прокомментировал свое поражение от эквадорца Карлоса Гонгоры (19-0, 14 КО), которое он потерпел в андеркарте вечера бокса Головкин - Шеремета, сообщают Vesti.kz.
Напомним, на кону стоял пояс чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. В 12-м раунде Ахмедов оказался на канвасе, причем по судейским запискам на тот момент он лидировал.
"Это бокс. Я вернусь сильнее. Спасибо всем, кто со мной!" - написал Ахмедов в своем Instagram.
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