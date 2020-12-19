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Если бы не нокаут. Али Ахмедов вел по судейским запискам в бою за титул чемпиона мира

Казахстанец побывал и в нокдауне.

Если бы не нокаут. Али Ахмедов вел по судейским запискам в бою за титул чемпиона мира
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Появилось фото судейских записок в бою между казахстанцем Али Ахмедовым (16-1, 12 КО) и эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе состоялся утром 19 декабря в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США). Развязка наступила в 12 раунде, когда Гонгора нокаутировал соперника. До этого Ахмедов побывал в нокдауне. Видео можно посмотреть здесь.

На момент остановки боя Ахмедов вел по всем трем судейским запискам. Если бы казахстанец простоял до финального гонга, то, скорее всего, победителем боя был бы объявлен именно он. Но все решил нокаут.

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рэкорд до 19-0.

Напомним, что главным событием шоу станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

 

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Метки:
Ахмедов Али Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин IBO Шеремета Камил Головкин Геннадий

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