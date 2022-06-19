30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ

В полиции прокомментировали потасовку фанатов клубов "Атырау" и "Актобе" после матча 14-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч команд из середины таблицы прошел в Атырау и завершился победой гостей со счетом 0:2. После игры фанаты устроили серьезную потасовку.

Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ

"Департамент полиции Атырауской области сообщает: 19 июня около 17:55, перед началом матча сборных команд "Атырау" - "Актобе", между болельщиками произошел конфликт. Сотрудники полиции доставили в Управление полиции города Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте.

Собираются соответствующие документы. Сообщаем, что сотрудниками полиции спецсредства шумового действия не применялись. В руках болельщиков были цветной дым и звуковые петарды. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, что в КПЛ сменился лидер: "Астана" обошла "Каспий", который проиграл в гостях "Тоболу".

"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте