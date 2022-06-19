30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ

В полиции прокомментировали потасовку фанатов клубов "Атырау" и "Актобе" после матча 14-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч команд из середины таблицы прошел в Атырау и завершился победой гостей со счетом 0:2. После игры фанаты устроили серьезную потасовку.
Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ
"Департамент полиции Атырауской области сообщает: 19 июня около 17:55, перед началом матча сборных команд "Атырау" - "Актобе", между болельщиками произошел конфликт. Сотрудники полиции доставили в Управление полиции города Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте.
Собираются соответствующие документы. Сообщаем, что сотрудниками полиции спецсредства шумового действия не применялись. В руках болельщиков были цветной дым и звуковые петарды. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.
Добавим, что в КПЛ сменился лидер: "Астана" обошла "Каспий", который проиграл в гостях "Тоболу".
"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9