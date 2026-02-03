Серик Сапиев официально получил новую должность

Олимпийский чемпион-2012 по боксу Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта Республики Казахстан и координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, передают Vesti.kz.

Новая должность Сапиева

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства туризма и спорта РК:

"Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК – координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм. Данное решение принято в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакцией Закона „О физической культуре и спорте“, вступившей в силу в прошлом году", — сообщили в ведомстве.

Назначение после отставки в регионе

Отметим, что сегодня, 3 января, Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов были освобождены от занимаемых должностей в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области. Как сообщалось ранее, оба чиновника подали заявления по собственному желанию.

В состав штаба по подготовке к Азиаде также вошли представители Министерства туризма и спорта, руководители национальных спортивных федераций и ветераны отрасли. Их задача — поэтапная координация подготовки и контроль выполнения ключевых организационных и спортивных задач.

Когда и где пройдёт Азиада

Летние Азиатские игры-2026 состоятся с 19 сентября по 4 октября в японских городах Айти и Нагоя. В программу турнира включён 41 вид спорта, будет разыграно 460 комплектов медалей в 68 дисциплинах — среди мужчин, женщин и в смешанных категориях.

23 января в СМИ появилась информация о конфликте между Сериком Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым. Сообщалось, что в результате инцидента Сапиев получил телесные повреждения, а по данному факту правоохранительными органами было зарегистрировано уголовное дело - подробнее по ссылке.

