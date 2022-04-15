Модель? Сабина Алтынбекова сделала заявление

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о модельном бизнесе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой комментарий спортсменка сопроводила видео в шикарном платье, собрав за полчаса более полторы тысячи "лайков".

"Многим волейболисткам можно быть моделями", - написала Алтынбекова.

Сабина Алтынбекова показала себя в шикарном платье

Напомним, что казахстанка в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Она также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

В конце декабря 2020-го Алтынбекова вышла замуж за Саята Салманулы. Бракосочетание они отметили, накормив воспитанников детского дома. При этом девушка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру. В октябре 2021-го волейболистка родила сына, а затем оставила загадочное послание.

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