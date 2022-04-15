Сабина Алтынбекова показала себя в шикарном платье

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поразила фанатов новым видео в Instagram. На нем девушка подчеркивает свою внешность шикарным платьем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что последним клубом казахстанки был "Аль-Васл" из ОАЭ, куда она должна была вернуться в начале 2021 года. За этот клуб Алтынбекова играла с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также отправлялась в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

В конце декабря 2020-го Алтынбекова вышла замуж за Саята Салманулы. Бракосочетание они отметили, накормив воспитанников детского дома. При этом спортсменка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру. В октябре 2021-го волейболистка родила сына.

25-летняя спортсменка нередко радует фанатов фотографиями и видео у себя в соцсетях. На ее страницу в Instagram подписаны свыше миллиона пользователей.

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