Аккаунт The Touchline в соцсети X опубликовал рейтинг футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" по количеству наград лучшему игроку матча в текущем сезоне испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

В составе мадридского клуба чаще остальных лучшим признавался полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем - на его счету четыре награды. В тройку лидеров "сливочных" также вошли турецкий хавбек Арда Гюлер и французский форвард Килиан Мбаппе (по три).

У "Барселоны" больше всего индивидуальных призов собрал бразильский вингер Рафинья (четыре). Следом за ним расположились Фермин Лопес (три) и Ламин Ямаль (два).

Список обладателей награды в текущем сезоне Ла Лиги"Реал":

• Джуд Беллингем - 4;

• Арда Гюлер - 3;

• Килиан Мбаппе - 3;

• Ян Диоманде - 2.

"Барселона":

• Рафинья - 4;

• Фермин Лопес - 3;

• Ламин Ямаль - 2;

• Педри - 1;

• Энтони Гордон - 1.

Ранее "Барселона" повторила антирекорд 45-летней давности в Ла Лиге, а капитан "Реала" договорился о контракте с 36-кратным чемпионом.