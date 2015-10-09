Каталонская "Барселона" неудачно начала домашний матч 13-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала", установив редкий клубный антирекорд, передают Vesti.kz.

По данным статистического портала Opta, "сине-гранатовые" пропустили два мяча уже к 7-й минуте встречи: на 5-й минуте отличился Тейджон Бьюкенен (04:02), а на 7-й преимущество гостей удвоил Тани Олувасейи (06:10).

"Барселона" пропустила два гола к 7-й минуте в матче Ла Лиги впервые с ноября 1981 года - тогда аналогичный старт случился в игре против "Сарагосы".

Несмотря на провальное начало и нереализованный пенальти Ламина Ямаля (23-я минута), во втором тайме каталонцы сумели переломить ход встречи и одержать волевую победу со счётом 3:2.

Благодаря этому успеху подопечные Ханси Флика набрали 36 очков и сохранили единоличное лидерство в турнирной таблице. "Вильярреал" занимает десятое место с 15 очками.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" сыграет на выезде с "Депортиво", а "Вильярреал" встретится в гостях с "Сельтой". Оба матча пройдут 29 ноября.

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