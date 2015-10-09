Каталонская "Барселона" на своём поле обыграла "Вильярреал" со счетом 3:2 в матче 13-го тура чемпионата Испании, сумев отыграться после двух пропущенных мячей, сообщают Vesti.kz.

"Вильярреал" шокировал каталонцев

Гости начали встречу крайне результативно и уже к седьмой минуте повели с разницей в два мяча. На пятой минуте Тайон Бьюкенен открыл счёт, а вскоре Таниолу Олувасейи удвоил преимущество "Вильярреала".

На 23-й минуте у каталонцев появился шанс сократить отставание: Ламин Ямаль заработал пенальти и сам подошёл к точке, однако не попал в створ ворот.

"Барселона" перевернула игру во втором тайме

После перерыва хозяева сумели переломить ход встречи. На 57-й минуте Жерар Мартин отыграл один мяч, а ещё через четыре минуты Фермин Лопес восстановил равновесие.

На 67-й минуте защитник гостей По Наварро срезал мяч в собственные ворота, подарив "Барселоне" преимущество — 3:2. В компенсированное время, на 93-й минуте, Наварро получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Положение команд в таблице

После этой победы "Барселона" набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. "Вильярреал" с 15 баллами занимает девятое место.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!