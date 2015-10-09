Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде продлит соглашение с мадридским "Реалом" до июня 2031 года, передают Vesti.kz.

Вальверде останется в Мадриде

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали нового контракта уже согласованы. Таким образом, 28-летний уругваец продолжит выступать за мадридский клуб.

Вальверде присоединился к академии "Реала" в 2016 году, перейдя из уругвайского "Пеньяроля" за пять миллионов евро. За несколько лет полузащитник пробился в основную команду и стал одним из её ключевых футболистов. В нынешнем сезоне он начал выступления в роли капитана "сливочных".

Трофеи и статистика Вальверде

За время в "Реале" уругваец дважды выиграл Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и завоевал ряд других трофеев.

В текущем сезоне Вальверде провел 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2029 года.

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