Мадридский "Реал" разгромил "Мальорку" (3:0) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании, сообщают Vesti.kz.

Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор и испанский защитник "Мальорки" Пабло Маффео едва не устроили разборки в подтрибунном помещении во время перерыва матча. Конфликт удалось уладить благодаря вмешательству ассистента главного тренера "Реала" Давиде Анчелотти.

Напряжение между игроками возникло еще в первом тайме, когда Маффео театрально упал на газон после легкого контакта с грудью со стороны Винисиуса. Судья ограничился устным предупреждением обоим футболистам.

Любопытно, что перед игрой Маффео в интервью заявил, что нокаутировал бы Винисиуса за десять секунд в случае настоящего боя.