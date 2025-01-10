Разгромом обернулся матч "Реала" за финал Суперкубка Испании
Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной", сообщают Vesti.kz.
Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной", сообщают Vesti.kz.
В 1/2 финала "сливочные" встречались с "Мальоркой" на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Саудовской Аравии.
После безголевого первого тайма, во втором, "Реал" забил три гола в ворота островитян. На 63 минуте счет открыл Джуд Беллингем.
Уже в компенсированное время Мартин Вальент (93 минута), поразивший собственные ворота, удвоил преимущество "Реала", а на 95-й отличился Родриго.
🙌 ¡A LA FINAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025
🏁 Real Madrid 3-0 @RCD_Mallorca
⚽ 63' @BellinghamJude
⚽ 90'+2' Valjent (pp)
⚽ 90'+5' @RodrygoGoes#SuperSupercopa | @Emirates pic.twitter.com/IOmg7PQPbC
Таким образом, в финале "Реал" в ночь с 12 на 13 января сыграет с "Барселоной".
Каталонцы в 1/2 финала обыграли "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0.
Реклама