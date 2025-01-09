"Барселона" вышла в финал Суперкубка и "уделала" "Реал"

Каталонская "Барселона" лидирует в рейтинге самых забивных команд из пяти главных лиг Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

Подопечные немецкого специалиста Ханса Флика забили 78 голов за весь сезон во всех турнирах.

Это лучший результат среди пяти главных лиг европейского футбола. Второе место занимает английский "Челси" занимает второе место, забив 73 гола. Замыкает тройку лидеров мюнхенская "Бавария" с 72 мячами.

Лидирующий в АПЛ "Ливерпуль" забил 70 голов, тогда как пятым оказался мадридский "Реал", на счету которого лишь - 65 голов.

Отметим, что последние два гола "сине-гранатовых" были забиты в победном полуфинале Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао (2:0).

В финале подопечные Ханси Флика встретятся с победителем матча "Реал" - “Мальорка”.