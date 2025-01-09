Известно, сколько ПСЖ предложил за звезду "Наполи"

Стало известно о вероятном переходе вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Кварацхелии может состояться в январе.

ПСЖ является фаворитом и находится в прямом контакте с "Наполи".

Сумма сделки оценивается в районе 80 миллионов евро, в то время как сторона Хвичи ведет переговоры с ПСЖ о личных условиях, которые продвигаются успешно.

Кварацхелия перешел в "Наполи" из "Динамо" (Батуми) в 2022 году за 13,3 миллиона евро. Контракт игрока с итальянским клубом действует до 30 июня 2027-го, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В его карьере также были казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и "Динамо" (Тбилиси).

В нынешнем сезоне Серии А он провел 17 матчей за "Наполи", забил пять мячей и отдал три голевые передачи.