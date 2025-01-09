Клуб-чемпион объявил о назначении экс-тренера "Ордабасы"

Белорусский тренер Александр Седнев продолжит свою карьеру на родине. Клуб "Динамо-Брест" объявил о его назначении главным тренером, передают Vesti.kz.

С ним подписали контракт до конца сезона-2025.

Последним его клубом был шымкентский "Ордабасы", который он возглавлял с 2021 года и привел к чемпионству в 2023-м. Также в Казахстане тренировал "Актобе".

В межсезонье слухи отправляли Седнева в "Туран", но, как видно, они не подтвердились.

В Беларуси Седнев работал с такими командами, как "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшина", "Динамо" (Минск), "Савит".

"Динамо-Брест" выигрывал чемпионат Беларуси в 2019 году, также трижды брал Кубок (2006/2007, 2016/2017, 2017/2018) и Суперкубок страны (2018, 2019, 2020).