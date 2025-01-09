Черчесов сделал признание о вундеркинде из "Кайрата"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью для YouTube-канала SauBall высказался о перспективном игроке "Кайрата" Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

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- Сейчас активно обсуждается так называемый "вундеркинд из "Кайрата" - 16-летний Дастан Сатпаев, который ездил на просмотр в "Челси". Знаете ли вы про этого игрока?

- Мы знаем про всех. И я боюсь вундеркиндов. Когда молодому футболисту такую характеристику дают, это первый шаг к тому, что он пропадет. Я это называю "способности". Способности есть. Теперь, дай бог, чтобы он развивался. Просто на каждого игрока молодого такое действует по-разному. Это такой момент, знаете... Если он готов и правильно оценит ситуацию, значит, он будет расти. Если он потеряется... И что сказали в "Челси"?

Ранее Черчесов высказался о переходе Дзюбы в "Кайрат".

Что касается Сатпаева, то в ноябре он был на просмотре в "Челси". Также сообщалось, что лондонский клуб примет решение по нему в январе или феврале.

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