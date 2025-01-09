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Черчесов высказался о переходе Дзюбы в "Кайрат"

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Черчесов высказался о переходе Дзюбы в "Кайрат" ©ФК "Акрон"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном переходе бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбы в "Кайрат", сообщают Vesti.kz. Ранее заинтересованность в футболисте подтвердил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном переходе бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбы в "Кайрат", сообщают Vesti.kz. Ранее заинтересованность в футболисте подтвердил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев

"Не знаю. Если было что-то серьезное, наверное, он бы связался со мной и хотя бы спросил, что за город, что за стадион. Мы на эту тему не разговаривали. Насколько это правда, не знаю. Кайрат Советаевич тоже ничего про это не спрашивал", - сказал российский специалист.

Черчесов дал большое интервью для YouTube-канала SauBall, в котором высказался в том числе о ряде казахстанских футболистов, а также о своем положении в национальной команде. Посмотреть выпуск можно ниже.

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА:

Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Кайрат ФК КПЛ Футбол

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