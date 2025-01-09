Футболист из Европы раскрыл детали контракта с клубом КПЛ

Молдавский защитник Виктор Мудрак раскрыл подробности своего перехода в шымкентский "Ордабасы". Футболист рассказал о деталях контракта и зарплате, передают Vesti.kz.

Подписание контракта в Абу-Даби

Мудрак подтвердил, что его контракт будет подписан 9 января в Абу-Даби и что этот шаг - новое начало в его карьере.

"Я без колебаний согласился работать с Андреем Мартином. Я высоко ценю его профессионализм и благодарю его за доверие ко мне", - рассказал игрок Real Media.

Поддержка семьи

По словам игрока, в Казахстане его будет сопровождать семья, что делает этот опыт еще более особенным:

"Моя семья всегда поддерживает меня. Они будут жить со мной там - моя жена и мой двухлетний сын Лука. Он большой поклонник футбола, и я надеюсь, что он пойдет по моим стопам, а может, даже станет лучше меня".

Зарплата и срок контракта

Хотя игрок и не назвал точную сумму зарплаты, он отметил, что доволен финансовыми условиями:

"Это то, чего я хотел. Мы вели переговоры, и результат нас устроил. Я подписываю контракт на два года, это было одним из моих условий".

Воссоединение с Дмитрием Челядником

В "Ордабасы" Мудрак будет играть в одной команде с молдавским вратарем Дмитрием Челядником, с которым также выступал за "Тирасполь", "Петрокуб" и "Динамо-Авто":

"Он очень хороший вратарь и отличный человек. Я очень рад, что мы снова будем партнерами".

Борьба за основной состав

Виктор остается реалистом и понимает, что должен заслужить место в составе нового клуба:

"Мое место не гарантировано, но я хорошо подготовлен и очень мотивирован. Я буду бороться за место в старте и хорошо выступать в новой команде".

Последним клубом Мудрака был молдавский "Петрокуб", за который он играл в период 2022-2024 годов. Еще на родине выступал за "Дачию", "Динамо-Авто", "Верис", "Олимпию" (Бельцы), за границей - за грузинский "Сабуртало", белорусскую "Славию-Мозырь" и армянский "Алашкерт".

С 2019 года привлекается к играм за сборную Молдовы.