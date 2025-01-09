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КПЛ
Вчера 20:15
 

Футболист из Европы раскрыл детали контракта с клубом КПЛ

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Футболист из Европы раскрыл детали контракта с клубом КПЛ ©ФК "Петрокуб"

Молдавский защитник Виктор Мудрак раскрыл подробности своего перехода в шымкентский "Ордабасы". Футболист рассказал о деталях контракта и зарплате, передают Vesti.kz.

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Молдавский защитник Виктор Мудрак раскрыл подробности своего перехода в шымкентский "Ордабасы". Футболист рассказал о деталях контракта и зарплате, передают Vesti.kz.

Подписание контракта в Абу-Даби

Мудрак подтвердил, что его контракт будет подписан 9 января в Абу-Даби и что этот шаг - новое начало в его карьере.

"Я без колебаний согласился работать с Андреем Мартином. Я высоко ценю его профессионализм и благодарю его за доверие ко мне", - рассказал игрок Real Media.

Поддержка семьи

По словам игрока, в Казахстане его будет сопровождать семья, что делает этот опыт еще более особенным:

"Моя семья всегда поддерживает меня. Они будут жить со мной там - моя жена и мой двухлетний сын Лука. Он большой поклонник футбола, и я надеюсь, что он пойдет по моим стопам, а может, даже станет лучше меня".

Зарплата и срок контракта

Хотя игрок и не назвал точную сумму зарплаты, он отметил, что доволен финансовыми условиями:

"Это то, чего я хотел. Мы вели переговоры, и результат нас устроил. Я подписываю контракт на два года, это было одним из моих условий".

Воссоединение с Дмитрием Челядником

В "Ордабасы" Мудрак будет играть в одной команде с молдавским вратарем Дмитрием Челядником, с которым также выступал за "Тирасполь", "Петрокуб" и "Динамо-Авто":

"Он очень хороший вратарь и отличный человек. Я очень рад, что мы снова будем партнерами".

Борьба за основной состав

Виктор остается реалистом и понимает, что должен заслужить место в составе нового клуба:

"Мое место не гарантировано, но я хорошо подготовлен и очень мотивирован. Я буду бороться за место в старте и хорошо выступать в новой команде".

Последним клубом Мудрака был молдавский "Петрокуб", за который он играл в период 2022-2024 годов. Еще на родине выступал за "Дачию", "Динамо-Авто", "Верис", "Олимпию" (Бельцы), за границей - за грузинский "Сабуртало", белорусскую "Славию-Мозырь" и армянский "Алашкерт".

С 2019 года привлекается к играм за сборную Молдовы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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