Черчесов объяснил роль Зайнутдинова в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью для YouTube-канала SauBall высказался относительно универсальности Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

- Бахтиер Зайнутдинов всегда считался универсалом, но у тренеров разное мнение касательно его основной позиции. Игрок какого амплуа он для вас в первую очередь?

- Каждый тренер должен быть рад иметь футболиста определенного уровня, который на каждой позиции может играть без потери качества. Наша задача сейчас - найти ему место. Но это зависит не от него иногда. А зависит от того, кто в каком состоянии. Не было у нас Самородова, Чеснокова - мы его использовали на фланге. Они пришли в норму, они будут играть там, ему нашли место в середине. Посмотрим, как это будет. Ждем, что и Оразов наберет форму, Самородов пришел в себя. Аймбетов стал забивать, Зайнутдинов уже играет. Вчера разговаривал с Алипом, он уже пробежки делает после травмы. Будем смотреть. Сегодня я вам могу нарисовать картину маслом. А что будет в марте - не знаю, - сказал российский специалист.