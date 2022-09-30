Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру после этого сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MadridUniversal.

32-летний игрок отказывается обсуждать с клубом продление истекающего летом контракта.

Поэтому в "Реале" допускают, что немец планирует закончить спортивную карьеру. Кроос хочет уйти на пике, а не играть, сколько сможет. Кроме того, Тони не хочет мешать развитию молодых игроков.

В связи с этим "Реал" уже начал поиск замены полузащитнику. Один из кандидатов - 21-летний бразилец Гомес да Силва из "Фламенго".

Напомним, что Кроос перешел в "Реал" летом 2014 года из мюнхенской "Баварии". В составе "сливочных" немец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, не говоря о победах в чемпионате, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.