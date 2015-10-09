Испания
Сегодня 12:04
 

Зидан выбрал нового фаворита и сравнил его с Ямалем

Зидан выбрал нового фаворита и сравнил его с Ямалем Зинедин Зидан. Фото: ©depositphotos.com/Musiu0

Легендарный французский тренер Зинедин Зидан остался под большим впечатлением от игры вингера "Баварии" Майкла Олисе после матча против "Реала", передают Vesti.kz

По его словам, сейчас француз входит в число лучших крайних нападающих мира, и вполне может конкурировать с Ламином Ямалем.

"Олисе сегодня на том же уровне, что и Ямаль. Это один из сильнейших вингеров в мире. Он постоянно обыгрывает соперников и почти никогда не играет назад – в отличие от многих современных крайних", – цитирует Зидана Darren

Тренер подчеркнул, что такие футболисты возвращают футболу ту самую зрелищность, за которую его любят миллионы:

"Мне нравится смотреть на них обоих, ведь они возвращают тот стиль классических вингеров. Его движение с мячом, дриблинг и спокойствие – это нечто невероятное. За ним приятно наблюдать". 

Зидан также обратил внимание на то, что в современном футболе всё чаще крайние игроки предпочитают безопасные решения, но Олисе и Ямаль идут другим путём:

"Баварии повезло иметь такого игрока, как Олисе, а также Луиса Диаса и Харри Кейна.

Сегодня многие вингеры играют осторожно и часто отдают передачи назад, но Олисе и Ямаль – другие".

Зидан прибыл в Мадрид перед долгожданным назначением

Отметим, что Зидан дважды тренировал мадридский "Реал" – с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021-й. После ухода из "королевского клуба" он не работал на профессиональном уровне.

Несмотря на длительную паузу, француз оставался востребованным специалистом: его связывали с рядом топ-клубов, включая возможное возвращение в стан "сливочных".

Ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы. Ожидается, что летом он возглавит сборную Франции после завершения чемпионата мира-2026.


