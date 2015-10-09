Зидан прибыл в Мадрид перед долгожданным назначением

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан посетил матч Лиги чемпионов на фоне новостей о скором возвращении к тренерской работе, передают Vesti.kz.

Возвращение на "Бернабеу"

Французский специалист присутствовал на первой встречи 1/4 финала турнира в Мадриде (Испания), в котором местный "Реал" уступил мюнхенской "Баварии" со счётом 1:2.

Появление Зидана на трибунах "Сантьяго Бернабеу" привлекло особое внимание болельщиков на фоне слухов о его скором возвращении в большой футбол.

Наследие в Зидана "Реале"

Зидан остаётся одной из ключевых фигур в истории клуба. Сначала как игрок, а затем и как тренер он внёс огромный вклад в успехи мадридцев.

Под его руководством команда:

дважды выигрывала Ла Лигу

трижды подряд побеждала в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018)

Всего в качестве главного тренера он завоевал с "Реалом" 11 трофеев, став символом одной из самых успешных эпох в истории клуба.

Zidane viendo el partido en el Bernabéu 🏟️🇫🇷#UCLxDAZN

Скорое назначение?

Ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы. Ожидается, что летом он возглавит сборную Франции после завершения чемпионата мира-2026.

Отметим, что ответная встреча между "Баварией" и "Реалом" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

Зинедин Зидан сделал заявление по возвращению в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!