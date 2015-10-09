Зидан прибыл в Мадрид перед долгожданным назначением

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан посетил матч Лиги чемпионов на фоне новостей о скором возвращении к тренерской работе, передают Vesti.kz.
Возвращение на "Бернабеу"
Французский специалист присутствовал на первой встречи 1/4 финала турнира в Мадриде (Испания), в котором местный "Реал" уступил мюнхенской "Баварии" со счётом 1:2.
Появление Зидана на трибунах "Сантьяго Бернабеу" привлекло особое внимание болельщиков на фоне слухов о его скором возвращении в большой футбол.
Наследие в Зидана "Реале"
Зидан остаётся одной из ключевых фигур в истории клуба. Сначала как игрок, а затем и как тренер он внёс огромный вклад в успехи мадридцев.
Под его руководством команда:
- дважды выигрывала Ла Лигу
- трижды подряд побеждала в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018)
Всего в качестве главного тренера он завоевал с "Реалом" 11 трофеев, став символом одной из самых успешных эпох в истории клуба.
Zidane viendo el partido en el Bernabéu 🏟️🇫🇷 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 7, 2026
Скорое назначение?
Ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы. Ожидается, что летом он возглавит сборную Франции после завершения чемпионата мира-2026.
Отметим, что ответная встреча между "Баварией" и "Реалом" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).
