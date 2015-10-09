Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 08:40
 

Зидан прибыл в Мадрид перед долгожданным назначением

  Комментарии

Поделиться
Зинедин Зидан. ©Depositphotos/olegda88.gmail.com

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан посетил матч Лиги чемпионов на фоне новостей о скором возвращении к тренерской работе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан посетил матч Лиги чемпионов на фоне новостей о скором возвращении к тренерской работе, передают Vesti.kz.

Возвращение на "Бернабеу"

Французский специалист присутствовал на первой встречи 1/4 финала турнира в Мадриде (Испания), в котором местный "Реал" уступил мюнхенской "Баварии" со счётом 1:2.

Появление Зидана на трибунах "Сантьяго Бернабеу" привлекло особое внимание болельщиков на фоне слухов о его скором возвращении в большой футбол.

Наследие в Зидана "Реале"

Зидан остаётся одной из ключевых фигур в истории клуба. Сначала как игрок, а затем и как тренер он внёс огромный вклад в успехи мадридцев.

Под его руководством команда:

  • дважды выигрывала Ла Лигу
  • трижды подряд побеждала в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018)

Всего в качестве главного тренера он завоевал с "Реалом" 11 трофеев, став символом одной из самых успешных эпох в истории клуба.

Скорое назначение?

Ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы. Ожидается, что летом он возглавит сборную Франции после завершения чемпионата мира-2026.

Отметим, что ответная встреча между "Баварией" и "Реалом" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 117 человек

Реклама

Живи спортом!