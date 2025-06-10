Спортивный директор "Барселоны" Деку раскрыл подробности о будущем звездного вингера Ламина Ямаля и прокомментировал слухи о его контракте, сообщают Vesti.kz.

Вопреки сообщениям СМИ о зарплате 17-летнего таланта в 15 миллионов в год, Деку подчеркнул, что приоритетом клуба остается развитие игрока, а не финансовые спекуляции.

"Ламин Ямаль - это тот игрок, который появляется раз в несколько лет. Он не только обладает мастерством, но и большой зрелостью для своего возраста. Новый контракт? Неважно, 17, 27 или 30 лет Ламину. Мы должны проявлять одинаковое уважение ко всем. Игрок продлевает свой контракт и оценивается на основе того, что он предлагает клубу. Неважно, 17 ему или 18. Важно то, как он играет. Я считаю, что Ламин Ямал превосходно справляется со своей ситуацией, и он показал, что обладает умственными способностями, необходимыми для преодоления этой ситуации", - приводит слова Деку Barca Universal.

Ямаль, воспитанник легендарной академии "Барселоны", в сезоне-2024/2025 стал настоящей сенсацией, забив 18 голов и отдав 25 результативных передач в 55 матчах. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до лета 2031 года, и, судя по всему, юный футболист продолжает покорять сердца болельщиков и тренеров каталонцев.