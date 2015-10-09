Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ямаль угрожает рекорду Мбаппе в XXI веке

Ламин Ямаль продолжает стремительно переписывать историю и все ближе подбирается к одному из главных рекордов XXI века, передают Vesti.kz.

18-летний вингер "Барселоны" отличился в матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", над которым каталонцы одержали выездную победу со счётом 2:0. Один из голов в свой актив записал именно Ямаль, вновь подтвердив статус ключевого игрока команды, несмотря на юный возраст.

Этот мяч стал для испанца уже 21-м в чемпионате Испании. Всего Ямаль провёл 87 матчей в Ла Лиге, и его результативность продолжает расти от тура к туру.

Таким образом, талант "Барселоны" вплотную приблизился к рекорду топ-5 европейских лиг XXI века по количеству голов среди игроков до 19 лет.

Пока что лучшим показателем владеет Килиан Мбаппе, который до своего 19-летия забил 23 мяча во французской Лиге 1.

Испания или Марокко? Ямалю объявили вердикт по выбору сборной

Напомним, что ранее спортивный директор "Барселоны" Деку озвучил неприятную новость для Флика.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 32 человек

