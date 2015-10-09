Ямаль угрожает рекорду Мбаппе в XXI веке

Ламин Ямаль продолжает стремительно переписывать историю и все ближе подбирается к одному из главных рекордов XXI века, передают Vesti.kz.

18-летний вингер "Барселоны" отличился в матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", над которым каталонцы одержали выездную победу со счётом 2:0. Один из голов в свой актив записал именно Ямаль, вновь подтвердив статус ключевого игрока команды, несмотря на юный возраст.

Этот мяч стал для испанца уже 21-м в чемпионате Испании. Всего Ямаль провёл 87 матчей в Ла Лиге, и его результативность продолжает расти от тура к туру.

Таким образом, талант "Барселоны" вплотную приблизился к рекорду топ-5 европейских лиг XXI века по количеству голов среди игроков до 19 лет.

Пока что лучшим показателем владеет Килиан Мбаппе, который до своего 19-летия забил 23 мяча во французской Лиге 1.

21 - Lamine Yamal has scored 21 goals in 87 LaLiga appearances - Only Kylian Mbappé (23) has scored more goals before turning 19 in Europe's top five leagues in the 21st century. Diamond. pic.twitter.com/hMtNRteR1s — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2025

