Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который в 17 лет уже стал ключевой фигурой в команде, оказался в центре внимания не только из-за своей игры, передают Vesti.kz.

По данным испанских СМИ, футболист настаивает на подписании своего близкого друга - Нико Уильямса из "Атлетика". Более того, это требование стало частью переговоров о продлении контракта до 2031 года.

В команде растет напряжение

Такое давление со стороны Ямаля не понравилось ряду игроков "Барселоны", особенно тем, кто может потерять место в стартовом составе. В первую очередь речь идет о Рафинье и Ферране Торресе, для которых усиление конкуренции на фланге означает сокращение игрового времени.





Руководство "Барсы" перед непростым выбором

Президент Жоан Лапорта и спортивное руководство клуба должны решить: стоит ли идти навстречу Ямалю, которого считают будущей суперзвездой клуба, или же важно сохранить внутренний баланс и избежать напряженности в раздевалке, отказавшись от подписания Уильямса.

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