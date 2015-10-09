Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 11:10
 

Ямаль за один матч уделал Роналду с Месси и переписал историю футбола

Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль переписал футбольную историю, достигнув отметку в 100 результативных действий в карьере, передают Vesti.kz.

Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль переписал футбольную историю, достигнув отметку в 100 результативных действий в карьере, передают Vesti.kz.

Исторический вечер для таланта "Барселоны"

18-летний футболист добился знакового достижения в матче 21-го тура Ла Лиги против "Реала Овьедо" (3:0). Ямаль не только помог каталонцам уверенно победить, но и отметился эффектным голом, который, по данным Pulse sports, стал для него сотым результативным действием в карьере на клубном и международном уровне.

Этот показатель он покорил всего за 155 матчей, превзойдя легенд мирового футбола:

Быстрее легенд — и в куда более юном возрасте

Особый вес достижению Ямаля придаёт возраст. Месси и Роналду добрались до отметки 100 результативных действий в 21 год, тогда как игрок "Барселоны" сделал это до своего 19-летия, став одним из самых молодых и быстрых футболистов в истории.

На счету Ламина:

  • 82 результативных действия за "Барселону" (36 голов и 46 передач),
  • 18 — за сборную Испании (6 голов и 12 ассистов).

Статистика в сезоне

В текущем сезоне Ламин Ямаль провёл 26 матчей, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач, окончательно закрепившись в статусе главной звезды нового поколения.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

