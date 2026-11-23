Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым результативным футболистом среди представителей клубов из топ-5 европейских чемпионатов и национальных команд в текущем сезоне, передают Vesti.kz.

Ямаль опережает Кейна и Мбаппе

Как сообщает Stats Foot, на счету 19-летнего испанца 17 забитых мячей и 15 результативных передач за клуб и национальную сборную.

По суммарному количеству голов и ассистов он превзошел действующего обладателя "Золотого мяча" Харри Кейна, выступающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную Англии, а также капитана сборной Франции Килиана Мбаппе из мадридского "Реала".

Очередное результативное действие Ямаль записал на свой счёт в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который завершился победой "Барселоны" - 3:2.

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В этой встрече каталонцы уступали 0:2 в первом тайме, а сам Ямаль не сумел реализовать пенальти. Однако вингер реабилитировался, отдав голевую передачу на Фермина Лопеса, который сравнял счёт на 61-й минуте. В течение следующих шести минут "Барселона" забила третий мяч и вырвала победу.

После 13 туров команда набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании.

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