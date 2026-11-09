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Ямаль обошёл всех футболистов мира и показал уникальный результат

Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вышел на первое место по количеству совершённых результативных действий в сезоне-2026/27, передают Vesti.kz.

По данным The Touchline, в последних 18 матчах за клуб и сборную 19-летний испанец набрал 30 очков по системе "гол+пас". Этот показатель является абсолютно лучшим среди всех профессиональных футболистов планеты на данный момент.

Очередным результативным действием Ямаль отметился в центральном матче 12-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (2:1), где его голевая передача на Фермина Лопеса принесла каталонцам выездную победу.

Теперь Ямаль отправляется в расположение сборной Испании на матчи Лиги наций. 12 ноября подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют на выезде с Чехией, а 15-го числа примут на своём поле Англию.

Отметим, что "Барселона" с 33 очками лидирует в турнирной таблице, опережая на три балла "Реал", расположившегося на втором месте. Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут дома с "Вильярреалом" 22 ноября.

Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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