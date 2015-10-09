Ямаль и Левандовски помогли "Барселоне" установить уникальное достижение

"Барселона" после победы над "Эльче" (3:1) в матче 22-го тура Ла Лиги отметилась редким статистическим достижением, передают Vesti.kz.

Каталонский клуб стал единственным в топ-5 европейских лиг, у которого сразу шесть игроков основного состава забили 10 и более голов во всех турнирах сезона, сообщает статистический портал OptaJose.

Встреча с "Эльче" лишь подчеркнула атакующее разнообразие команды: забитыми мячами отметились Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Маркус Рашфорд, для которого этот гол стал юбилейным в текущем сезоне.

На данный момент список лучших бомбардиров "Барселоны" выглядит следующим образом:

Ферран Торрес — 16 голов

Рафинья — 13

Ламин Ямаль — 13

Роберт Левандовски — 12

Фермин Лопес — 10

Маркус Рашфорд — 10

Отмечается, что подобного показателя нет ни у одного клуба из пяти ведущих чемпионатов Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В остальных командах максимум три игрока имеют двузначное количество голов в сезоне.

