Ямаль и Левандовски помогли "Барселоне" установить уникальное достижение

"Барселона" после победы над "Эльче" (3:1) в матче 22-го тура Ла Лиги отметилась редким статистическим достижением, передают Vesti.kz.
Каталонский клуб стал единственным в топ-5 европейских лиг, у которого сразу шесть игроков основного состава забили 10 и более голов во всех турнирах сезона, сообщает статистический портал OptaJose.
Встреча с "Эльче" лишь подчеркнула атакующее разнообразие команды: забитыми мячами отметились Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Маркус Рашфорд, для которого этот гол стал юбилейным в текущем сезоне.
На данный момент список лучших бомбардиров "Барселоны" выглядит следующим образом:
- Ферран Торрес — 16 голов
- Рафинья — 13
- Ламин Ямаль — 13
- Роберт Левандовски — 12
- Фермин Лопес — 10
- Маркус Рашфорд — 10
Отмечается, что подобного показателя нет ни у одного клуба из пяти ведущих чемпионатов Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В остальных командах максимум три игрока имеют двузначное количество голов в сезоне.
