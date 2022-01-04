Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил родившийся в XXI веке игрок

На стадионе "Эль-Садар" в Памплоне в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу "Осасуна" принимала "Атлетик". Гости одержали победу - 3:1, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что все три гола "Атлетика" были забиты 21-летним полузащитником команды Ойаном Сансетом. Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в XXI веке.

Сансет является воспитанником баскского клуба, в этом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

После 20 игр "Атлетик" с 27 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Следующую встречу в чемпионате команда проведет на выезде против "Алавеса" 9 января.