Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 23:43
 

В "Реале" растёт напряжение вокруг лидера: что происходит

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" растёт напряжение вокруг лидера: что происходит ©ФК "Реал"

Винисиус Жуниор переживает непростые времена в мадридском "Реале". С приходом Хаби Алонсо на тренерский пост бразилец утратил статус ключевого игрока: он вышел в стартовом составе лишь в трёх из пяти матчей команды. В связи с этим слухи о его будущем снова начинают активно циркулировать вокруг "Сантьяго Бернабеу", передают Vesti.kz.

Поделиться

Винисиус Жуниор переживает непростые времена в мадридском "Реале". С приходом Хаби Алонсо на тренерский пост бразилец утратил статус ключевого игрока: он вышел в стартовом составе лишь в трёх из пяти матчей команды. В связи с этим слухи о его будущем снова начинают активно циркулировать вокруг "Сантьяго Бернабеу", передают Vesti.kz.

Переговоры о контракте зашли в тупик

Переговоры о продлении контракта игрока зашли в тупик из-за высоких требований Винисиуса, на которые президент клуба Флорентино Перес не готов идти. Несмотря на это, руководство предпочло бы, чтобы бразилец остался в "Реале" ещё на несколько лет.

Окружение подталкивает к уходу

По информации Don Balon, часть окружения Винисиуса советует ему покинуть клуб, видя, что он потерял статус незаменимого. Это негативное влияние может подталкивать футболиста к ошибочным решениям относительно будущего в "Реале".


Форма и требования игрока усложняют переговоры

Форма Винисиуса также далека от его лучших сезонов, когда он едва не выиграл "Золотой мяч". Это осложняет переговоры о новом контракте, особенно учитывая его требования стать самым высокооплачиваемым игроком команды и получать больше Килиана Мбаппе. На сегодняшний день разрыв в уровне между ними очевиден.

Лето решит будущее Винисиуса в "Реале"

Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до 30 июня 2027 года, так что ещё есть время для окончательного решения. Однако клуб не намерен допустить, чтобы бразилец вступил в последний год действия контракта без подписанного продления. Если летом 2026 года не произойдут изменения, Винисиус, скорее всего, окажется на трансферном рынке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8-5 10
4 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
5 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
6 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Марсель   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 23:45   •   не начат
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Марсель Олимпик
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!