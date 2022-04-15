В ESPN рассказали о будущем Мбаппе

ESPN утверждает, что французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе со следующего сезона будет выступать за мадридский "Реал", сообщает "СЭ".

Ранее появилась информация, что француз уже решил перейти в "Реал", но планирует сообщить о своем решении в конце сезона.

Также сообщалось, что, если ПСЖ возглавит Зинедин Зидан, мнение 23-летнего форварда может измениться. Контракт футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в переговорах Мбаппе о продлении контракта с ПСЖ. Он несколько раз связывался с футболистом и просил его остаться в команде из Парижа.

В этом сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро. В сборной Франции дебютировал в 2017 году, а на чемпионате мира-2018 он стал самым молодым французским игроком, забивавшим на этом турнире.

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