После вылета из Лиги чемпионов в каталонской "Барселоне" основную ответственность возложили на главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Каталонцы сумели выиграть ответный матч у "Атлетико" со счётом 2:1, однако этого оказалось недостаточно – по сумме двух встреч дальше прошли мадридцы (2:0 в первом матче). И хотя по ходу игры у "Барселоны" были хорошие отрезки, особенно до перерыва, после паузы команда заметно потеряла структуру и контроль над происходящим.

Тактические просчёты Флика привели к провалу в ЛЧ

Как пишет Fichajes, главные вопросы в Испании сейчас адресованы именно тренеру. Решающими называют действия Флика по ходу встречи – в первую очередь замены, которые, по мнению критиков, не усилили команду, а наоборот, сбили её атакующий ритм.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало появление Роберта Левандовски вместо Феррана Торреса: с уходом более подвижного и активного форварда атака "Барселоны" стала менее резкой и менее вариативной. Не сработал и выход Маркуса Рэшфорда – от него ждали импульса и обострения, но реально повлиять на игру он не смог.

Окончательно ситуация осложнилась в концовке, когда удаление защитника каталонцев Эрика Гарсии фактически добило команду. После этого "Барселона" не сумела перестроиться, начала терять позиции и позволила сопернику воспользоваться хаосом. "Атлетико" же, в отличие от каталонцев, свои шансы не упустил.

В итоге именно тренерские решения и слабая реакция на изменение сценария матча стали главным объяснением поражения.

С кем "Атлетико" сыграет за выход в финал Лиги чемпионов

В минувшем сезоне Лиги чемпионов "Барселона" дошла до полуфинала, однако выиграть турнир каталонцам в последний раз удавалось ещё в 2015 году.

Тем временем определился потенциальный соперник "Атлетико" в борьбе за финал. Команда Диего Симеоне в полуфинале встретится с победителем пары "Арсенал" – "Спортинг".

На данный момент преимущество на стороне лондонского клуба: в первом матче "канониры" одержали минимальную победу со счётом 1:0. Окончательно соперник мадридцев определится по итогам ответной встречи.

Флик прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов

