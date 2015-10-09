Флик прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, сообщают Vesti.kz.
По сумме двух матчей "сине-гранатовые" уступили мадридскому "Атлетико" с общим счётом 2:3 (0:2, 2:1).
"Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.
Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.
Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата", - приводит слова Флика Marca.
В минувшем сезоне Лиги чемпионов "Барселона" дошла до полуфинала. Последний раз каталонский клуб выигрывал турнир в 2015 году.
Добавим, что в полуфинале ЛЧ команда Диего Симеоне сыграет с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга". Их первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу "канониров".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
