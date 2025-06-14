Эксперты считают, что новоиспеченному тренеру мадридского "Реала" Хаби Алонсо с самого начала нужно решить одну главную проблему - уменьшить чрезмерную зависимость от французской звезды Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz со ссылкой на Ysscores.

Реал зависит от Мбаппе?

26-летний форвард провел свой дебютный сезон в стане "королевского клуба", за это время он успел стать ключевой фигурой в атаке. Несмотря на то, что команда не смогла выиграть ни одного крупного титула, Мбаппе ярко засиял, забив 43 гола в 56 матчах, что принесло ему европейскую "Золотую бутсу" и звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

Килиан забил более 31 процента голов команды во всех соревнованиях, в то время как процент вырос до 40 процентов только в лиге, став первым бомбардиром в 15 матчах чемпионата, что отражает зависимость команды от него в атаке.





Результативность "Реала" снизилась

За четыре матча его отсутствия результативность команды упала с 2,1 до 1,5 голов за матч. Несмотря на попытки бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса, Федереко Вальверде был наиболее эффективным, что подчеркивает хрупкость коллективной системы без французского нападающего.

Алонсо успешно руководил леверкузенским "Байером", полагаясь на организованный пас, высокий прессинг и множественные атакующие решения. Теперь же он сталкивается с другой проблемой управления командой, в которую входит звезда калибра Мбаппе. Это представляет собой психологическое и тактическое испытание в его первом сезоне в "королевском клубе".

Основная проблема

Основная проблема заключается в построении коллективной атакующей системы, которая снижает зависимость от Мбаппе, не влияя на его звездность и решающую роль, при этом распределяя обязанности между выдающимися игроками, такими как Винисиус, Родриго, Джуд Беллингем, Эндрик и новичок Франко Мастантуоно.

Напомним, Мбаппе летом прошлого года официально был представлен в столице Испании, после того как на правах свободного агента перешел из французского "Пари Сен-Жермен". На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро.

Ранее "Барселона" сделала выбор между "новым Месси" и Ламином Ямалем. Добавим также, что "Реал" подписал контракт со скандальной звездой.

Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять