Стала известна реакция президента Ла Лиги на срыв трансфера Месси в "Барселону"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:51
©ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, что чемпионат Испании может потерять в ценности из-за срыва трансфера Лионеля Месси в "Барселону". Вместо возвращения в каталонский клуб, аргентинец решил перейти в американский "Интер Майами".

"Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же историей, и меня беспокоит то, что у клубов есть финансовые проблемы. Что меня действительно беспокоило бы, так это то, как это происходит в Англии, когда английское правительство составляет официальную документацию по футболу этой страны, в которой говорится, что они слишком раздуты и что у них много расходов, и что многие клубы обанкротились или могут обанкротиться. Я также был бы обеспокоен, что в Италии вынуждены просить государство об отсрочке уплаты налогов в размере 700 миллионов евро. Или я бы беспокоился, как это происходит во Франции,, клубы которого больше всего проигрывают", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что официальное подписание контракта Месси с "Интер Майами" должно произойти 1 июля. Прежде чем принять предложение клуба MLS, семикратный обладатель "Золотого мяча" отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал 12,2 миллиарда евро за два года.

Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ

Последним клубом Месси был "Пари Сен-Жермен", который он покинул в статусе свободного агента. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 41 матче за парижан во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Барселона Месси Лионель Ла Лига

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