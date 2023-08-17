Стала известна причина срыва трансфера Неймара в "Барселону"

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал, почему каталонский клуб не смог подписать бразильского нападающего Неймара этим летом, сообщают Vesti.kz.

Экс-форвард "Пари Сен-Жермена" пытался вернуться в испанский клуб в это межсезонье, но в итоге перешел в саудовский "Аль-Хиляль".

"Все знают, что в данный момент, с текущей экономической ситуацией в клубе провести подобную сделку, к сожалению, было невозможно. Нам было необходимо достичь взаимопонимания с ПСЖ или договориться с арабами, но этого не произошло. Эта ситуация должна была быть экономически целесообразной для нас, но никогда не было такого решения, при котором Неймар смог бы перейти в "Барселону" - прежде всего из-за экономической ситуации в клуб", - приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Неймар подписал двухлетний контракт клубом из Саудовской Аравии. Его зарплата будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ.

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Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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