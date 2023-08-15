Неймар предлагал себя "Реалу"

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар пытался найти клуб в Европе, но потерпел неудачу, сообщат Vesti.kz.

По информации The Independent, форвард "Пари Сен-Жермена" вел переговоры с несколькими топ-клубами, и лишь "Барселона" проявила интерес. Каталонцы готовы были взять Неймара только в аренду с опцией выкупа. Однако для этого трансфера "Барсе" нужно было отпустить еще четырех футболистов, чтобы зарегистрировать бразильца.

Также Неймар предлагал свои услуги "Манчестер Юнайтед", "Баварии", "Реалу", "Челси" и "Манчестер Сити" – все они отказались от возможности подписать игрока. Причина - из-за необходимых для этого расходов.

После этого бразилец решил согласиться на переход в саудовский "Аль-Хилаль".

Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт клубом из Саудовской Аравии. Его зарплата будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ. Сам парижский клуб получит 100 миллионов евро за трансфер.

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Напомним, Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с ПСЖ действует до июня 2025 года.

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